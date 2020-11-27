Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147072-u-efektyvnosti-oksfordskoyi-vakcyny-zasumnivalysya-yiyi-protestuut-povtorno.html

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Вакцина від коронавірусу, яку розробляє Оксфордський університет та компанія AstraZeneca, відправиться на повторне тестування після того, як фахівці поставили під сумнів твердження про її 90% ефективність.

Раніше дослідники називали загальну ефективність вакцини на рівні 70%, але підгрупа з 3 тис. осіб, для якої застосовували меншу дозу вакцини, показала більш приголомшливі результати — до 90% ефективності. Про це повідомляє The Guardian.

Така ефективність спантеличила дослідників, оскільки для більшості добровольців у Бразилії та Великій Британії показник ефективності сягав лише 62%. Особливістю «феномену», як виявилося, стало те, що у дослідженні малих доз вакцини не брали люди віком понад 55 років.

Це викликало відповідні побоювання, оскільки молодший вік волонтерів у дослідній групі міг стати причиною високої ефективності при тому, що захворювання становить найбільшу загрозу саме для людей похилого віку.

У зв’язку з цим компанія-виробник AstraZeneca заявила, що проведе нове глобальне дослідження з використанням низької дози препарату. При цьому професор медицини Оксфордського університету сер Джон Белл відкинув припущення про те, що попереднє тестування вакцини не було організовано належним чином. Він сподівається, що повні дані дослідження оприлюднять вже найближчими вихідними.

Наголосимо, що уряд Великої Британії вже звернувся до Агентства з регулювання лікарських засобів та товарів медичного призначення (MHRA) із проханням почати процес ліцензування вакцини. При цьому міністр охорони здоров’я країни Метт Хенкок, заявив, що від швидкості дій MHRA залежить дата початку вакцинації. Наразі країна вже замовила 100 млн доз вакцини для імунізації населення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу виробника AstraZeneca, яку розробили разом з Оксфордським університетом, буде доступнішою для бідних країн, ніж вакцини інших компаній. Зокрема, відомо, що вона менш вимоглива до умов зберігання, і буде значно дешевшою.



Вакцину компанії AstraZeneca можна транспортувати і зберігати до півроку в стандартних умовах охолодження — при температурі від +2 до +7. Ціна вакцини становитиме близько 3 фунтів (4 дол.). Наразі це найдешевша запропонована ціна серед усіх вакцин на фінальних стадіях випробування.