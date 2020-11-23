Одна з вакцин буде значно доступнішою для бідних країн

Вакцина. Фото: Istock

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Вакцина від коронавірусу виробника AstraZeneca, яку розробили разом з Оксфордським університетом, буде доступнішою для бідних країн, ніж вакцини інших компаній.

Зокрема, відомо, що вона менш вимоглива до умов зберігання, і буде значно дешевшою. Про це повідомляє The Guardian.

Вакцину компанії AstraZeneca можна транспортувати і зберігати до півроку в стандартних умовах охолодження — при температурі від +2 до +7. Ціна вакцини становитиме близько 3 фунтів (4 дол.). Наразі це найдешевша запропонована ціна серед усіх вакцин на фінальних стадіях випробування.

За результатами випробувань вакцини, її ефективність може досягати 90% при меншій концентрації у першій дозі. Хоча результати, на перший погляд, виглядають не так, як у Pfizer і Moderna, вчені наполягають на тому, що порівнювати вакцини не варто. На їхню думку, оскільки Оксфорд і AstraZeneca вакцинували людей в легкій і важкій стадії COVID-19, порівняння між вакцинами некоректне.

Також наголошується, що вакцина AstraZeneca показала високу ефективність як у літніх, так і у молодих людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ще одна вакцина від коронавірусу показала високу ефективність. Новий препарат розробили дослідники з Оксфордського університету. Він припиняє розвиток симптомів хвороби у 70% випадків застосування. Таку ефективність показали масштабні випробування вакцини на понад 200 тис. добровольців із Великої Британії та Бразилії.