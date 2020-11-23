Ще одна вакцина показала високу ефективність від коронавірусу. Фото: delo.ua

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Ще одна вакцина від коронавірусу показала високу ефективність.

Новий препарат розробили дослідники з Оксфордського університету, припиняє розвиток симптомів хвороби у 70% випадків застосування. Таку ефективність показали масштабні випробування вакцини на понад 200 тис. добровольців із Великої Британії та Бразилії. Про це повідомляє BBC.

За словами розробників препарату, їхня вакцина може досягти 90% ефективності в разі правильного дозування. При цьому науковці наголошують, що їм необхідно провести додаткові дослідження.

Зазначається, що вакцина з Оксфорду трішки не така результативна, як препарат компанії Pfizer, який продемонстрував ефективність у 95% випадків. При цьому британські науковці переконують, що їхня вакцина набагато дешевша у виробництві, а також її простіше зберігати та транспортувати.

За нормальних умов цикл розробки вакцини в лабораторіях Оксфорду займає 10 років досліджень та випробувань, але для розробки цього препарату їм знадобилося всього 10 місяців.

Уряд Великої Британії вже підписав договір на закупівлю 100 млн доз оксфордської вакцини. Це дозволить вакцинувати 50 млн осіб.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що США можуть розпочати вакцинування своїх громадян вже 11 грудня. Компанія Pfizer подала заявку до Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) щодо отримання дозволу на екстрене використання їхньої вакцини, котру мають розглянути 10 грудня.