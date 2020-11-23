Еще одна вакцина показала высокую эффективность от коронавируса. Фото: delo.ua

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Еще одна вакцина от коронавируса показала высокую эффективность.

Новый препарат разработали исследователи из Оксфордского университета, прекращающий развитие симптомов болезни в 70% случаев применения. Такую эффективность показали масштабные испытания вакцины на более 200 тыс. добровольцев из Великобритании и Бразилии. Об этом сообщает BBC.

По словам разработчиков препарата, их вакцина может достичь 90% эффективности в случае правильной дозировки. При этом ученые отмечают, что им необходимо провести дополнительные исследования.

Отмечается, что вакцина из Оксфорда немного не такая результативная, как препарат компании Pfizer, который продемонстрировал эффективность в 95% случаев. При этом британские ученые убеждают, что их вакцина намного дешевле в производстве, а также ее проще хранить и транспортировать.

При нормальных условиях цикл разработки вакцины в лабораториях Оксфорда занимает 10 лет исследований и испытаний, но для разработки этого препарата им понадобилось всего 10 месяцев.

Правительство Великобритании уже подписало договор на закупку 100 млн доз Оксфордской вакцины. Это позволит вакцинировать 50 млн человек.

Напомним, в Белом доме заявили, что США могут начать вакцинацию своих граждан уже 11 декабря. Компания Pfizer подала заявку в Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) относительно получения разрешения на экстренное использование их вакцины, которую должны рассмотреть 10 декабря.