Анафему на Лукашенко наложила автокефальная церковь Беларуси

https://racurs.ua/n146849-anafemu-na-lukashenko-nalojila-avtokefalnaya-cerkov-belarusi.html

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Александра Лукашенко объявила «диктатором» и «убийцей» Православная автокефальная церковь Беларуси. Об анафеме для Лукашенко рассказал предстоятель церкви архиепископ Святослав Логин во время службы в соборе святого Кирилла Туровского в Торонто.

В обнародованном тексте анафемы Лукашенко называют «бывшим президентом», который «делает беззаконие, преследует и убивает православных и других мирных христиан», информирует белорусская «Радио Свобода».

Набожный белорусский народ переживает сложные времена, когда по приказу самозванца — экс-президента Лукашенко, одержимого дьяволом, наших детей убивают и издеваются над нашими братьями и сестрами. Этот палач и его союзники осуществляют кровавые расправы над мирными жителями на улицах и в тюрьмах столицы Минска и в разных городах многострадальной Беларуси, прославляя и продолжая богобоязненную политику большевиков, открыто нарушая заповеди, разрушая памятники, — говорится в тексте.

Церковь призвала не выполнять приказы Лукашенко. В обращении также отмечается, что архиепископ и священники молятся за здоровье раненых и заключенных.

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются протесты против переизбрания президентом Александра Лукашенко. Правоохранители убили нескольких протестующих, нанесли тяжелые травмы и ранения сотням других и задержали тысячи человек. Белорусы требуют перевыборов, освобождения всех политзаключенных, наказания для силовиков и отставки Лукашенко, который 23 сентября устроил себе тайную «инаугурацию».

В Минске от действий полиции пострадали свыше 1,5 тыс. человек — многих избили после задержания. Распространяется информация о трех случаях изнасилования.