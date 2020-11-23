Ермак возвращается — глава ОП вылечился от коронавируса

https://racurs.ua/n146848-ermak-vozvraschaetsya-glava-op-vylechilsya-ot-koronavirusa.html

Ракурс

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о выздоровлении от коронавируса. О том, что «коронавирус позади» глава канцелярии Владимира Зеленского сообщил на своей странице в Фейсбук.

Тест показал отрицательный результат. Приступаю к работе в обычном режиме, — написал Ермак.

Две недели Ермак находился в государственной больнице «Феофания», куда попал вместе с президентом Украины с диагнозом «коронавирусная болезнь».

Ранее Ермак в Фейсбук подытожил 2020 год во главе ОП, а также двухнедельный срок лечения.

Для меня это был очень интересный год с неожиданными сюжетными поворотами. И вот впервые в жизни встречаю день рождения в больнице, — сообщил Ермак.

По его мнению, две недели интенсивной работы на расстоянии от Офиса позволили «посмотреть на многие вещи свежим взглядом».