Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ермак возвращается — глава ОП вылечился от коронавируса

Ермак возвращается — глава ОП вылечился от коронавируса

23 ноя 2020, 10:44
999

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о выздоровлении от коронавируса. О том, что «коронавирус позади» глава канцелярии Владимира Зеленского сообщил на своей странице в Фейсбук.

Тест показал отрицательный результат. Приступаю к работе в обычном режиме, — написал Ермак.

Две недели Ермак находился в государственной больнице «Феофания», куда попал вместе с президентом Украины с диагнозом «коронавирусная болезнь».

Ранее Ермак в Фейсбук подытожил 2020 год во главе ОП, а также двухнедельный срок лечения.

Для меня это был очень интересный год с неожиданными сюжетными поворотами. И вот впервые в жизни встречаю день рождения в больнице, — сообщил Ермак.

По его мнению, две недели интенсивной работы на расстоянии от Офиса позволили «посмотреть на многие вещи свежим взглядом».


На меня никогда не выливались такие тонны грязи, как в этом году, когда я начал заниматься политикой, — заявил Ермак.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров