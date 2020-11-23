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Ракурс
Єрмак повертається на Банкову з «Феофанії», фото — НВ

Єрмак повертається на Банкову з «Феофанії»

23 лис 2020, 10:44
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Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив про одужання від коронавірусу. Про те, що «коронавірус позаду» очільник канцелярії Володимира Зеленського повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

Тест показав негативний результат. Приступаю до роботи у звичайному режимі, — написав Єрмак.

Два тижні Єрмак перебував у державній лікарні «Феофанія», куди потрапив разом із президентом України з діагнозом «коронавірусна хвороба».

Раніше Єрмак у Фейсбук підсумував 2020 рік на чолі ОП, а також двотижневий термін лікування.

Для мене це був дуже цікавий рік із несподіваними сюжетними поворотами. І ось вперше в житті зустрічаю день народження в лікарні, — повідомив Єрмак.

На його думку, два тижні інтенсивної роботи на відстані від Офісу дали змогу «подивитися на багато речей свіжим поглядом».


На мене ніколи не виливалися такі тонни бруду, як у цьому році, коли я почав займатися політикою, — заявив Єрмак.

Джерело: Ракурс


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