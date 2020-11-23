У МОЗ назвали проблемні регіони з лікування коронавірусних пацієнтів. Фото:

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Міністерство охорони здоров’я назвало регіони, де існують проблеми з лікування коронавірусних пацієнтів.

В Україні заповнені 27 тис. 792 ліжка для осіб з коронавірусною хворобою COVID-19. Це становить 52% від загальної кількості, а загалом в Україні введено 53 тис. 445 ліжок для пацієнтів з коронавірусом. При цьому доступ до кисню і кисневого концентрату мають 25 тис. 996 ліжок. Про це 23 листопада заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час ранкового брифінгу.

Так, у нас є регіони, де досить напружена ситуація за кількістю вільних ліжок. Це Київ, Черкаська, Харківська область. Ми вважаємо, що там недостатня кількість, — зізнався він.



Міністр наголосив, що Кабмін співпрацює із місцевою владою, щоб збільшити кількість ліжок із киснем. Степанов переконує, що ситуація в проблемних регіонах повністю контрольована. За його словами, влада здатна збільшити кількість ліжок майже до 90 тис., а це — майже 50% всіх ліжок, які є в Україні.

Нагадаємо, у МОЗ заявляли, що станом на 20 листопада в Україні вільні 11 тис. 815 ліжок, забезпечених киснем. Ці ліжка вже готові до прийому хворих, які заражені коронавірусом.