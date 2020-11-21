Ліжка з киснем в українських лікарнях. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n146805-kilkist-vilnyh-lijok-iz-kysnem-v-ukrayinskyh-likarnyah-nazvav-stepanov.html

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В Україні наразі вільні 11 тис. 815 ліжок, забезпечених киснем. Ці ліжка вже готові до прийому хворих, які заражені коронавірусом.

У квітні, до початку пандемії COVID-19 в Україні, в українських медзакладах було до 3,5 тис. ліжок, забезпечених киснем. До серпня кількість ліжок наростили до 8 тис. 800, а станом на 20 листопада в Україні вже 25 тис. 393 таких ліжка. Про це 21 листопада міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив у Facebook.

Ситуація відрізняється від регіону до регіону. Є регіони, в яких кількість вільних ліжок дуже велика — це, наприклад, Дніпропетровська область чи Херсонська область. А є регіони, де ситуація досить напружена — це місто Київ, Харківська область. Ми цю ситуацію виправляємо, в тому числі, за рахунок швидкого забезпечення киснем цих ліжок, — йдеться в повідомленні.

За словами міністра, інформацію про завантаженість ліжок МОЗ отримує безпосередньо від лікарень, які лікують хворих на коронавірус. Таких медичних закладів в країні зараз понад 470.

Степанов додав, що регіони самі визначають, скільки лікарняних ліжок їм потрібно забезпечити киснем і в який спосіб — централізоване постачання, кисневі балони або концентратори.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров’я спростовують поширену в соцмережах інформацію про кілька випадків смерті хворих на COVID-19 пацієнтів через нестачу кисню.