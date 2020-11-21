Акція на Європейській площі. Скріншот із трансляції

https://racurs.ua/ua/n146804-avtomarsh-maydan-feofaniya-aktyvisty-vyyihaly-providaty-zelenskogo-translyaciya.html

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Автомобільний марш «Майдан-Феофанія» розпочався 21 листопада на столичній Європейські площі.

Акцію організував «Рух опору капітуляції». У річницю Революції гідності активісти їдуть до лікарні «Феофанія», де лікується від коронавірусу президент Володимир Зеленський та глава його офісу Андрій Єрмак. Організатори події планують виголосити президентові низку вимог. Про це йдеться на сторінці «Руху опору капітуляції» у Facebook.

В анонсі зазначається, якщо Зеленський відмовиться вислухати людей у «Феофанії», то «поїдемо шукати його додому, на дачу, під ОП, якщо поїде в іншу область —наші активісти знайдуть його і там». Учасників акції закликали брати із собою шини та шматки асфальту, щоб «повернути президенту те, що він підсунув нам замість ліків та апаратів ШВЛ».

Нагадаємо, лідерам Євромайдану направили повістки щодо допитів у зв’язку з провадженням щодо здійснення «держперевороту», відкритим за заявою заступника генпрокурора у часи президентства Віктора Януковича, а нині депутата від ОПЗЖ Рената Кузьміна. Згодом у ДБР спростували політичні мотиви викликів лідерів Майдану на допит.

Також днями правоохоронці провели обшук в столичному музеї Революції гідності.