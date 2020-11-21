Акция на Европейской площади. Скриншот из трансляции

https://racurs.ua/n146804-avtomarsh-maydan-feofaniya-aktivisty-vyehali-provedat-zelenskogo-translyaciya.html

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Автомобильный марш «Майдан-Феофания» начался 21 ноября на столичной Европейской площади.

Акцию организовало «Движение сопротивления капитуляции». В годовщину Революции достоинства активисты едут в больницу «Феофания», где лечится от коронавируса президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак. Организаторы события планируют донести президенту ряд требований. Об этом говорится на странице «Движение сопротивления капитуляции» в Facebook.

В анонсе отмечается, если Зеленский откажется выслушать людей в «Феофании», то «поедем искать его домой, на дачу, под ОП, если поедет в другую область — наши активисты найдут его и там». Участников акции призвали брать с собой шины и куски асфальта, чтобы «вернуть президенту то, что он подсунул нам вместо лекарств и аппаратов ИВЛ».

Напомним, лидерам Евромайдана направили повестки на допросы в связи с проведением в отношении осуществления «госпереворота», открытым по заявлению заместителя генпрокурора во времена президентства Виктора Януковича, а ныне депутата от ОПЗЖ Рената Кузьмина. Впоследствии в ГБР опровергли политические мотивы вызовов лидеров Майдана на допрос.

Также на днях правоохранители провели обыск в столичном музее Революции достоинства.