В ряде регионов Украины 22 ноября ожидается мокрый снег

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Ракурс

Погода в Украине 22 ноября будет без осадков в большинстве регионов. Лишь в восточных и части центральных регионов ожидается снег и мокрый снег.

Температура воздуха составит −3…+1° ночью (на Закарпатье температура будет опускаться до -6°) и −1…+5° днем. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 22 ноября будет без осадков, с переменной облачностью. Столбики термометров ночью опустятся до 0…-2°, днем ​​поднимутся до +1…+3°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове в следующие сутки также будет без осадков. Ночью температура воздуха составит −1…−3°, днем — +3…+5°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе ожидается без осадков. Ночью градусники покажут −1…−3°, днем — +3…+5°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре будет со снегом ночью и без осадков днем. Ночью температура составит −1…−3°, днем ​​воздух прогреется до −1…+1 °. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове ожидается со снегом ночью и мокрым снегом днем. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −1…−3° ночью и −1…+1° днем. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 22 ноября будет без осадков. Температура воздуха ночью составит −4…−6°, днем — +3…+5°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 22 ноября будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.