Во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных им. Ю. Липы возникли перебои с кислородом, фото: Андрей Васько

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Во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных им. Ю. Липы опровергают сообщения о взрыве во время осуществление процедуры заправки кислородом оборудования.

В заведении отмечают, что вчера, 20 ноября, в 21.30 вышла из строя система кислородного снабжения. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Взрыва не было! Причиной поломки стала треснувшая пластина! — подчеркивают в медучреждении.

Пострадавших в результате этого инцидента нет ни среди персонала медучреждения, ни среди пациентов.

Отмечается, что из-за этого инцидента в медучреждение прибыли 16 бригад экстренной медицинской помощи, обеспеченных кислородом и аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Поставка кислорода была восстановлена в 00.25 21 ноября, в настоящее время медучреждение работает в штатном режиме.

Из госпиталя эвакуировали 21 пациента, из них трое находились на ИВЛ. Всего в этом медучреждении 11 пациентов находились на искусственной вентиляции легких.

Напомним, о взрыве во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил мэр Львова Андрей Садовый.