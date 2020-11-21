Более 260 новых случаев COVID-19 обнаружили в ВСУhttps://racurs.ua/n146801-bolee-260-novyh-sluchaev-covid-19-obnarujili-v-vsu.htmlРакурс
Эпидемия коронавируса в Украине продолжается.
В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за прошедшие сутки, 20 ноября, обнаружили 264 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Из них 41 больного госпитализировали, еще 223 лечатся дома под наблюдением медиков. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.
Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.
На изоляции (в том числе и самоизоляции) находятся 393 человека, из них у 68 ее период завершается в ближайшие трое суток.
Сейчас в ВСУ на COVID-19 болеют 2 тыс. 757 человек.
За все время эпидемии коронавируса в ВСУ умерли 25 больных, преодолели эту болезнь 6 тыс. 96 человек.
В командовании Медицинских сил ВСУ призывают избегать лишних контактов, подчеркивая, что чаще всего COVID-19 распространяется вследствие эпизодических встреч с близкими людьми, которые не входят в круг лиц ежедневного общения.
Напомним, в Украине по результатам 20 ноябре зафиксирован новый печальный рекорд по распространению коронавирусной болезни COVID-19.