Коронавирус распространяется и среди военнослужащих, фото:

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Ракурс

Эпидемия коронавируса в Украине продолжается.

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за прошедшие сутки, 20 ноября, обнаружили 264 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Из них 41 больного госпитализировали, еще 223 лечатся дома под наблюдением медиков. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

На изоляции (в том числе и самоизоляции) находятся 393 человека, из них у 68 ее период завершается в ближайшие трое суток.

Сейчас в ВСУ на COVID-19 болеют 2 тыс. 757 человек.

За все время эпидемии коронавируса в ВСУ умерли 25 больных, преодолели эту болезнь 6 тыс. 96 человек.

В командовании Медицинских сил ВСУ призывают избегать лишних контактов, подчеркивая, что чаще всего COVID-19 распространяется вследствие эпизодических встреч с близкими людьми, которые не входят в круг лиц ежедневного общения.

Напомним, в Украине по результатам 20 ноябре зафиксирован новый печальный рекорд по распространению коронавирусной болезни COVID-19.