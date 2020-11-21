Коронавірус поширюється й серед військовослужбовців

https://racurs.ua/ua/n146801-ponad-260-novyh-vypadkiv-covid-19-vyyavyly-v-zsu.html

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Епідемія коронавірусу в Україні триває.

У Збройних силах України (ЗСУ) за минулу добу, 20 листопада, виявили 264 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. З них 41 хворого госпіталізували, ще 223 лікуються вдома під наглядом медиків. Про це повідомляє прес-служба Командування Медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що стан здоров’я пацієнтів задовільний.

На ізоляції (зокрема і самоізоляції) перебувають 393 особи, з них у 68 її період завершується у найближчі три доби.

Наразі в ЗСУ на COVID-19 хворіють 2 тис. 757 осіб.

За весь час епідемії коронавірусу в ЗСУ померли 25 хворих, здолали цю хворобу 6 тис. 96 осіб.

В командуванні Медичних сил ЗСУ закликають уникати зайвих контактів, наголошуючи, що найчастіше COVID-19 поширюється внаслідок епізодичних зустрічей з найближчими людьми, котрі не входять до кола осіб щоденного спілкування.

Нагадаємо, в Україні за результатами 20 листопада зафіксовано новий сумний рекорд з поширення коронавірусної хвороби COVID-19.