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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Uazmi

Коронавірус в Україні встановив новий сумний рекорд (ІНФОГРАФІКА)

21 лис 2020, 09:34
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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 20 листопада, в Україні зафіксовано черговий сумний рекорд за кількістю виявлених нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — 14 тис. 580, що дещо більше, ніж зафіксовані за добу до цього 15 тис. 575 випадків.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Серед нових випадків коронавірусу — 610 дітей та 590 медпрацівників.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в таких регіонах України:

  • Дніпропетровській області — 1 тис. 342 випадки;
  • Києві — 1 тис. 213 випадків;
  • Сумській області — 961 випадок;
  • Київській області — 953 випадки;
  • Запорізькій області — 810 випадків.

Госпіталізували за добу 1 тис. 761 хворого.

Померли за добу 215 хворих, одужали 77 тис. 989 осіб.

За весь час епідемії COVID-19 в Україні:


  • виявлено 612 тис. 665 випадків коронавірусу;
  • одужали 282 тис. 313 осіб;
  • померли 10 тис. 813 хворих.

Коронавірус в Україні, інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, Степанов нещодавно назвав умову запровадження в Україні жорсткого карантину.

Джерело: Ракурс


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