В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Uazmi

https://racurs.ua/ua/n146794-koronavirus-v-ukrayini-vstanovyv-novyy-sumnyy-rekord-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 20 листопада, в Україні зафіксовано черговий сумний рекорд за кількістю виявлених нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — 14 тис. 580, що дещо більше, ніж зафіксовані за добу до цього 15 тис. 575 випадків.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Серед нових випадків коронавірусу — 610 дітей та 590 медпрацівників.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в таких регіонах України:

Дніпропетровській області — 1 тис. 342 випадки;

Києві — 1 тис. 213 випадків;

Сумській області — 961 випадок;

Київській області — 953 випадки;

Запорізькій області — 810 випадків.

Госпіталізували за добу 1 тис. 761 хворого.

Померли за добу 215 хворих, одужали 77 тис. 989 осіб.

За весь час епідемії COVID-19 в Україні:

виявлено 612 тис. 665 випадків коронавірусу;

одужали 282 тис. 313 осіб;

померли 10 тис. 813 хворих.

Нагадаємо, Степанов нещодавно назвав умову запровадження в Україні жорсткого карантину.