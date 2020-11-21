В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Нацгвардія

https://racurs.ua/ua/n146792-umovu-zaprovadjennya-lokdaunu-v-ukrayini-nazvav-stepanov.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися.

Міністр охорони здоров’я Максим Стапанов в ефірі одного з телеканалів назвав умову, за якої в Україні запровадять локдаун (жорсткий карантин), повідомляє «24 канал».

За словами Степанова, очолюване ним відомство вимагатиме від уряду запровадження карантину, якщо щодня фіксуватимуть 30 тис. нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, оскільки така ситуація «може викликати серйозні проблеми щодо навантаження на медичну систему».

Якщо буде загроза повного локдауну медичної системи, ми будемо наполягати на тому, що треба вводити більш жорсткий карантин, — зазначив міністр.

Нагадаємо, в Україні за результатами 19 листопада був зафіксований новий сумний рекорд із захворюваності на COVID-19 — за добу виявили ще понад 14,5 тис. випадків коронавірусу.