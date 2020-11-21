В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Нацгвардия

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться.

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов назвал условие, при котором в Украине введут локдаун (жесткий карантин), сообщает «24 канал».

По словам Степанова, возглавляемое им ведомство потребует от правительства введения карантина, если ежедневно будут фиксировать 30 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, поскольку такая ситуация «может вызвать серьезные проблемы относительно нагрузки на медицинскую систему».

Если будет угроза полного локдауна медицинской системы, мы будем настаивать на том, что надо вводить более жесткий карантин, — отметил министр.

Напомним, в Украине по результатам 19 ноября был зафиксирован новый печальный рекорд по заболеваемости COVID-19 — за сутки обнаружили еще более 14,5 тыс. случаев коронавируса.