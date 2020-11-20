День достоинства и свободы. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n146791-21-noyabrya-prazdnuut-den-dostoinstva-i-svobody-i-den-desantno-shturmovyh-voysk.html

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21 ноября в Украине отмечается День достоинства и свободы и День десантно-штурмовых войск. День достоинства и свободы — праздник, который отмечается в честь начала двух революций: Оранжевой революции (2004) и Революции достоинства (2013 года). 13 ноября 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в Украине 21 ноября отмечается День достоинства и свободы.

Праздник был введен с целью утверждения в Украине идеалов свободы и демократии, сохранения и донесения до современного и будущих поколений объективной информации о судьбоносных событиях в Украине начала XXI века, а также для почтения патриотизма и мужества граждан, осенью 2004 года и в ноябре 2013 — феврале 2014 года, которые встали на защиту демократических ценностей, прав и свобод человека и гражданина, национальных интересов государства и его европейского выбора.

Также в этот день профессиональный праздник отмечают десантно-штурмовые войска. Впервые этот праздник был отмечен торжественной церемонией на Михайловской площади в Киеве во время которой президент Украины и военное командование вручили новую символику:

была проведена церемония замены голубого берета на береты цвета темно-бордового цвета вместе с новым беретным знаком;

вручены штандарт командующего десантно-штурмовых войск;

вручено знамя рода войск;

установлено текст клятвы десантника.

Также в этот день православные верующие почитают святого Михаила и празднуют Михайлов день.

В этот день произошло:

1620 — после трехмесячного плавания на корабле «Мейфлавер» семьи английских переселенцев-пуритан высаживаются в Северной Америке — в районе мыса Код;

1783 — в небо над Парижем поднялась первая пилотируемая человеком воздушный шар братьев Жозефа-Мишеля и Жака-Этьенна Монгольфье;

1877 — Томас Эдисон изобрел фонографа;

1906 — в Вильнюсе вышел первый номер белорусской газеты «Наша нива»;

1916 — утонул «Британик», корабль-близнец «Титаника» налетев на немецкую мину;

1918 — во Львове установлен польские власти. Правительство ЗУНР переезжает в Тернополь, впоследствии к Станиславу;

1919 — был заключен «Договор между союзными государствами и Польшей о Восточной Галичине», который предусматривал передачу на 25 лет Галичины в состав Польской республики с обязательным обеспечением ей автономного статуса;

1920 — армия УНР перешла Збруч на территорию Польского государства, где была интернирована в лагерях;

1941 — в СССР введен налог на холостяков;

1962 — президент США Джон Кеннеди снял блокаду с Кубы;

2004 — в Украине проходил второй тур выборов президента Украины. В 20.40 на Майдане Независимости около 20 тыс. сторонников кандидата в президенты Виктора Ющенко начали акцию по обнародованию итогов параллельного подсчета результатов второго тура выборов. Началась Оранжевая революция;

2013 — в Украине начался Евромайдан.

В этот день родились:

1694 — Вольтер, французский писатель и философ-деист;

1830 — Андрей Маркевич, украинский общественный деятель и этнограф, который добился разрешения на первое полное издание произведений Т. Шевченко;

1896 — Михаил Верикивский, украинский композитор;

1898 — Рене Магритт, бельгийский художник, представитель сюрреализма;

1916 — Ярослав Геляс, украинский актер и режиссер;

1920 — Ян Френкель, композитор и скрипач;

1943 — Виктор Сидяк, советский саблист, четырехкратный олимпийский чемпион;

1952 — Сергей Якутович, украинский художник, график, книжный иллюстратор, народный художник Украины, сын выдающегося украинского графика Георгия Якутовича, человек художника-графика Ольги Якутович, отец художника Антона Якутовича;

1965 — Бьорк, исландская певица, музыкант, композитор и автор песен, актриса. Была номинирована на 13 наград Грэмми, награду Киноакадемии «Оскар» и две награды «Золотого Глобуса»;

1985 — Карли Рей Джепсен, канадская певица.

Напомним, ранее мы сообщали, что Новый год в Киеве в 2021 году впервые планируется без фудкортов, больших концертов и массовых гуляний из-за эпидемии коронавируса. Несмотря на карантин, жители столицы могут посетить не менее интересные мероприятия.