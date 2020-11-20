Чихание. Фото: Istock

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Распространение вирусов может отличаться по скорости в зависимости от носителя, к которому «прикрепился» вирус. Работа ученых из Университета Центральной Флориды (UCF) показывает, как определенные физиологические особенности могут превратить людей в суперраспространителей.

Оказалось, что стать «машиной для распыления вирусов» можно имея определенное строение рта. Об этом идет речь в исследовании, которое опубликовал журнал Physics of Fluids.

Ученые провели моделирование чихания у разных людей, и выяснили, что существует определенная взаимосвязь между определенными чертами человека, и тем, насколько далеко он разбрызгивает аэрозольные частицы при чихании.





Отмечается, что если человек чихает сразу после того, как высморкался, и его нос при этом уже не заложен, то скорость полета частиц и расстояние, на которое они разбрызгиваются, заметно уменьшаются.

Это связано с тем, что при заложенности носа область, из которой может выйти воздух, ограничена, и это приводит к увеличению скорости потока, — сообщают ученые.

Примерно таким же образом на интенсивность чихания влияют зубы — люди с полным набором зубов сильнее и дальше разбрызгивают аэрозольные частицы, поскольку зубы создают эффект сужения струи, что делает ее более сильной и бурной.

Моделирование показало, что расстояние разлета аэрозольных капель, выбрасываемых при чихании человеком с заложенным носом и полным набором зубов, примерно на 60% больше, чем в других случаях. Именно такие люди больше всего разносят вирусы.





Также на распространение слюны при чихании заметно влияет консистенция слюны. Чем она жиже, тем мельче получаются капли, чем при более вязкой. Кроме того, мелкие аэрозольные частицы гораздо дольше остаются во взвешенном состоянии и несут опасность для окружающих.

Напомним, ранее мы сообщали, что антитела, способные атаковать коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, остаются на не менее чем полгода после первого выздоровления. Поэтому, люди, переболевшие коронавирусом, вряд ли заразятся повторно.