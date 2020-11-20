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Ракурс
Чхання. Фото: Istock

Як визначити розповсюджувача вірусів, розповіли вчені (ФОТО)

20 лис 2020, 21:45
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Поширення вірусів може відрізнятися за швидкістю і в залежності від носія, до якого «прикріпився» вірус. Робота вчених з Університету Центральної Флориди (UCF) показує, як певні фізіологічні особливості можуть перетворити людей у надрозповсюджувачів.

Виявилося, що стати «машиною для розпилення вірусів» можна маючи певну будову рота. Про це йдеться в дослідженні, яке опублікував журнал Physics of Fluids.

Вчені провели моделювання чхання у різних людей, і з’ясували, що існує певний взаємозв'язок між певними рисами людини, і тим, наскільки далеко він розбризкує аерозольні частинки при чханні.

Моделювання чхання. Фото: Naked scienceЗазначається, що якщо людина чхає відразу після того, як висякалася, і її ніс при цьому вже не закладено, то швидкість польоту частинок і відстань, на яку вони розбризкуються, помітно зменшуються.

Це пов’язано з тим, що при закладеності носа область, з якої може вийти повітря, обмежена, і це призводить до збільшення швидкості потоку, — повідомляють вчені.

Приблизно таким чином на інтенсивність чхання впливають зуби — люди з повним набором зубів сильніше і далі розбризкують аерозольні частинки, оскільки зуби створюють ефект звуження струменя, що робить його сильнішим та бурхливішим.


Моделювання показало, що відстань розльоту аерозольних крапель, що викидаються при чханні людиною з закладеним носом і повним набором зубів, приблизно на 60% більше, ніж в інших випадках. Саме такі люди найбільше розносять віруси.

Моделювання чхання. Фото: Naked scienceТакож на поширення слини при чханні помітно впливає консистенція слини. Чим вона рідкіша, тим дрібніші виходять краплі, ніж при більш густій. Крім того, дрібні аерозольні частинки набагато довше залишаються у підвішеному стані та несуть небезпеку для оточуючих.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що антитіла, здатні атакувати коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, залишаються на не менше ніж півроку після першого одужання. Тому люди, які перехворіли на коронавірус, навряд чи заразяться повторно.

Джерело: Ракурс


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