Чхання. Фото: Istock

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Ракурс

Поширення вірусів може відрізнятися за швидкістю і в залежності від носія, до якого «прикріпився» вірус. Робота вчених з Університету Центральної Флориди (UCF) показує, як певні фізіологічні особливості можуть перетворити людей у надрозповсюджувачів.

Виявилося, що стати «машиною для розпилення вірусів» можна маючи певну будову рота. Про це йдеться в дослідженні, яке опублікував журнал Physics of Fluids.

Вчені провели моделювання чхання у різних людей, і з’ясували, що існує певний взаємозв'язок між певними рисами людини, і тим, наскільки далеко він розбризкує аерозольні частинки при чханні.



Зазначається, що якщо людина чхає відразу після того, як висякалася, і її ніс при цьому вже не закладено, то швидкість польоту частинок і відстань, на яку вони розбризкуються, помітно зменшуються.

Це пов’язано з тим, що при закладеності носа область, з якої може вийти повітря, обмежена, і це призводить до збільшення швидкості потоку, — повідомляють вчені.

Приблизно таким чином на інтенсивність чхання впливають зуби — люди з повним набором зубів сильніше і далі розбризкують аерозольні частинки, оскільки зуби створюють ефект звуження струменя, що робить його сильнішим та бурхливішим.

Моделювання показало, що відстань розльоту аерозольних крапель, що викидаються при чханні людиною з закладеним носом і повним набором зубів, приблизно на 60% більше, ніж в інших випадках. Саме такі люди найбільше розносять віруси.



Також на поширення слини при чханні помітно впливає консистенція слини. Чим вона рідкіша, тим дрібніші виходять краплі, ніж при більш густій. Крім того, дрібні аерозольні частинки набагато довше залишаються у підвішеному стані та несуть небезпеку для оточуючих.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що антитіла, здатні атакувати коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, залишаються на не менше ніж півроку після першого одужання. Тому люди, які перехворіли на коронавірус, навряд чи заразяться повторно.