Імунітет до COVID-19 залишається щонайменше півроку. Фото: glas.ru

https://racurs.ua/ua/n146784-imunitet-do-covid-19-zalyshaietsya-schonaymenshe-pivroku-doslidjennya.html

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Антитіла, здатні атакувати коронавірус SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, залишаються не менш ніж зн півроку після першого одужання.

Тому, люди, які перехворіли на коронавірус, навряд чи заразяться повторно. Про це йдеться в новому дослідженні британських медиків, повідомляє видання Reuters.

Дослідники з Оксфордського університету вважають, що такі результати мають заспокоїти мільйони людей, які перехворіли на коронавірус.

Це дійсно хороші новини, бо ми можемо бути впевнені, що більшість людей, які заразилися COVID-19, не заразяться знову принаймні короткий час, — сказав співавтор роботи професор Девід Айр.

Деякі випадки повторного інфікування коронавірусом викликають тривогу щодо короткотривалості імунітету. Проте дослідження, проведене на лікарях, підтверджує, що випадки повторного захворювання велика рідкість.

Зараження COVID-19 гарантує захист проти повторного зараження для більшості людей щонайменше на шість місяців. Ми не знайшли ніяких нових симптоматичних інфекцій в учасників дослідження, які отримали позитивний тест на антитіла, — сказав Айр.

За інформацією вчених, лише 89 з 11 тис. медпрацівників без антитіл захворіли знову. З 1,2 тис. медиків, які мали імунітет, повторно не захворів ніхто.

Позитивний ПЛР-тест на COVID-19 мав менше шансів отримати персонал з антитілами. Серед працівників без антитіл, позитивний тест отримали 76 осіб, а з тих, у кого були — лише троє.

Дослідження проводили з квітня по листопад цього року. Дослідження ще не рецензували інші вчені.

Нагадаємо, що антитіла, здатні атакувати коронавірус SARS-CoV-2, виявили в людей, котрі ніколи з ним не контактували. Такі антитіла сформувалися в результаті зараження організму спорідненими коронавірусами, котрі в людей викликають сезонну застуду.