Місцеві вибори. Фото: Українська правда

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Місцеві вибори пройшли у Києві 25 жовтня, внаслідок чого у першому турі переміг чинний міський голова Віталій Кличко. Натомість під час передвиборчої кампанії кандидати на посаду міського голови столиці витратили на рекламу у Facebook понад 126 тис. дол. (понад 3,5 млн грн).

Найбільше з персональної сторінки витратила кандидатка від «Слуги народу» Ірина Верещук — майже 69 тис. дол. Це фактично половина всіх витрат столичних кандидатів. Про це повідомляє громадський рух «ЧЕСНО».

Переможець виборчих перегонів Віталій Кличко витратив трохи більш як 26 тис. дол.— майже втричі менше, ніж Верещук. Кандидат від ВО «Батьківщина» Олексій Кучеренко витратив на рекламу у Facebook 7,3 тис. дол.





Деякі кандидати на пост мера не витрачали гроші на рекламу із персональних сторінок, натомість їх активно рекламували сторінки їхньої партії чи інші. Сторінки, які просували кандидата у мери Києва Сергія Притулу, «Команда Притули» та «Притула UA», витратили на дописи понад 40 тис. доларів. Усі ці гроші були витрачені за два місяці — протягом вересня та жовтня.

Кандидат Андрій Пальчевський не витрачав грошей із персональної сторінки. Натомість усі сторінки, які агітували за нього та партію «Перемога Пальчевського», витратили на Facebook понад 143 тис. дол. Серед них сторінки із назвами: «Перемога Пальчевського», «Асоціація платників податків. Київ», «Свободная Украина», «Украина Онлайн», «Полит Пост», «Полит Пресс».





Пальчевського здебільшого піарили результати опитувань, де кандидат та його партія мало не перемагають лідера перегонів Віталія Кличка. Один із постів просував інформацію, що «Перемога Пальчевського» набирає 14% на виборах до Київради. Натомість партія не набрала навіть 5%.

Кандидат Борислав Береза також не витрачав гроші на рекламу із персональної сторінки, однак сторінка «ЕкоПартія Берези» активно просувала кандидата і вклала у Facebook понад 13 тис. дол.





Сергій Попов, кандидат від ОПЗЖ, витратив з персональної сторінки 5,5 тис. дол. Ще 8,9 тис. вклали у рекламу зі сторінки «Кияни за Олександра Попова».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ірина Верещук, нардеп від «Слуги народу» та колишній кандидат на посаду мера столиці, розповіла про «деструктивну» роль свого однопартійця — Миколи Тищенка — під час виборів. Вона заявила, що Тищенко заводив у виборчий штаб опонентів з інших політсил та «зашкварних персонажів».