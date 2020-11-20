Сова. Фото: AP

https://racurs.ua/ua/n146783-kryhitnu-sovu-vytyagly-z-gilok-rizdvyanoyi-yalynky-u-ssha-zvorushlyvi-foto.html

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Сова крихітного розміру застрягла у гілках різдвяної ялинки, яку привезли до Нью-Йорку для декорування Рокфеллер-центру. Тварину витягли у стані обезводнення, вона була голодною, але неушкодженою.

Тварину випадково виявив робітник, який встановлював ялинку. Про це повідомляє АР.

Виявленого пугача передали Центру дикої природи Нью-Йорка. За словами засновниці центру Еллен Каліш, знайдена пташка — це дорослий самець північноамериканського мохноногого пугача, які є одними з найменших сов. Вже у ці вихідні маленького пугача планують випустити назад у дику природу.





Повідомляється, що 23-метрова норвезька ялинка була доставлена на Манхеттен в суботу з Онеонта. Ялинку прикрашають протягом декількох тижнів, перш ніж на початку грудня її запалять для публіки.









Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новий вид сови, яка жила на планеті близько 40 тис. років тому, виявили аргентинські палеонтологи. Птах був значних розмірів і полював на більш дрібних сов. Скам’янілі останки сови виявили у формації Кангагуа, розташованої в еквадорській провінції Чимборасо. Новий вид отримав назву Asio ecuadoriensis.