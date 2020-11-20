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Сова. Фото: AP

Крихітну сову витягли з гілок різдвяної ялинки у США — зворушливі фото

20 лис 2020, 17:53
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Сова крихітного розміру застрягла у гілках різдвяної ялинки, яку привезли до Нью-Йорку для декорування Рокфеллер-центру. Тварину витягли у стані обезводнення, вона була голодною, але неушкодженою.

Тварину випадково виявив робітник, який встановлював ялинку. Про це повідомляє АР.

Виявленого пугача передали Центру дикої природи Нью-Йорка. За словами засновниці центру Еллен Каліш, знайдена пташка — це дорослий самець північноамериканського мохноногого пугача, які є одними з найменших сов. Вже у ці вихідні маленького пугача планують випустити назад у дику природу.

Сова, яку знайшов робітник. Фото: AP


Повідомляється, що 23-метрова норвезька ялинка була доставлена на Манхеттен в суботу з Онеонта. Ялинку прикрашають протягом декількох тижнів, перш ніж на початку грудня її запалять для публіки.

Пугач. Фото: AP

Сова. Фото: AP

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новий вид сови, яка жила на планеті близько 40 тис. років тому, виявили аргентинські палеонтологи. Птах був значних розмірів і полював на більш дрібних сов. Скам’янілі останки сови виявили у формації Кангагуа, розташованої в еквадорській провінції Чимборасо. Новий вид отримав назву Asio ecuadoriensis.


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