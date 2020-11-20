Сова. Фото: AP

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Сова крошечного размера застряла в ветвях рождественской елки, которую привезли в Нью-Йорк для декорирования Рокфеллер-центра. Животное вытащили в состоянии обезвоживания, оно было голодным, но невредимым.

Его случайно обнаружил рабочий, который устанавливал елку. Об этом сообщает АР.



Обнаруженного филина передали Центру дикой природы Нью-Йорка. По словам основательницы центра Эллен Калиш, найденная птица — это взрослый самец североамериканского мохноногого филина, которые являются одними из самых маленьких сов. Уже в эти выходные маленького филина планируют выпустить обратно в дикую природу.

Сообщается, что 23-метровая норвежская елка была доставлена ​​на Манхэттен в субботу с Онеонта. Елку украшают в течение нескольких недель, прежде чем в начале декабря ее зажгут для публики.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый вид совы, которая жила на планете около 40 тыс. лет назад, обнаружили аргентинские палеонтологи. Птица была внушительных размеров и охотилась на более мелких сов. Окаменелые останки совы обнаружили в формации Кангагуа, расположенной в эквадорской провинции Чимборасо. Новый вид получил название Asio ecuadoriensis.