Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Сова. Фото: AP

Крошечную сову вытащили из ветвей рождественской елки в США — трогательные фото

20 ноя 2020, 17:53
999

Сова крошечного размера застряла в ветвях рождественской елки, которую привезли в Нью-Йорк для декорирования Рокфеллер-центра. Животное вытащили в состоянии обезвоживания, оно было голодным, но невредимым.

Его случайно обнаружил рабочий, который устанавливал елку. Об этом сообщает АР.

Сова, которую нашел работник. Фото: APОбнаруженного филина передали Центру дикой природы Нью-Йорка. По словам основательницы центра Эллен Калиш, найденная птица — это взрослый самец североамериканского мохноногого филина, которые являются одними из самых маленьких сов. Уже в эти выходные маленького филина планируют выпустить обратно в дикую природу.


Филин. Фото: APСообщается, что 23-метровая норвежская елка была доставлена ​​на Манхэттен в субботу с Онеонта. Елку украшают в течение нескольких недель, прежде чем в начале декабря ее зажгут для публики.

Сова. Фото: APНапомним, ранее мы сообщали, что новый вид совы, которая жила на планете около 40 тыс. лет назад, обнаружили аргентинские палеонтологи. Птица была внушительных размеров и охотилась на более мелких сов. Окаменелые останки совы обнаружили в формации Кангагуа, расположенной в эквадорской провинции Чимборасо. Новый вид получил название Asio ecuadoriensis.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров