Рождественские елки приравняли к предметам первой необходимости во Франции

Елка. Фото: Istock

https://racurs.ua/n146641-rojdestvenskie-elki-priravnyali-k-predmetam-pervoy-neobhodimosti-vo-francii.html

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Новогодние елки во Франции признали предметами первой необходимости. Они появятся в продаже в пятницу, 20 ноября, и будут продаваться несмотря на карантин и локдаун в стране.

Причиной предоставления такого «статуса» елкам назвали то, что рождественские праздники — очень важны для французских семей. Об этом сообщает The Local.

На прошлой неделе правительство страны объявило, что рождественские елки будут считаться «предметами первой необходимости», а это значит, что их продажа и покупка не будут запрещены действующими правилам карантина.

Места для продажи елок будут выбирать учитывая социальное дистанцирование. В основном, местом продажи станут улицы. Как вероятные места для реализации елок были предложены садовые центры, открытые рынки и автостоянки супермаркетов.

Решение разрешить продажу рождественских елок во время карантина было принято после лоббирования со стороны отрасли, которая опасалась полного обвала своих продаж, поскольку сейчас во Франции только розничным торговцам разрешается продавать «предметы первой необходимости».

Сейчас в стране работают только супермаркеты, продуктовые магазины и аптеки. При этом даже супермаркетам запрещается продавать «второстепенные» товары, такие как одежда, DVD-диски и книги. Большинство других типов магазинов, в том числе флористические, которые продают елки на Рождество, закрыты. Но они могут работать в формате «на вынос».

Живая новогодняя елка популярна во Франции, и ежегодно продаются около пяти миллионов экземпляров традиционного дерева. Самый большой регион, где выращивают рождественские елки — это природный парк Морван на востоке Франции, который ежегодно поставляет елку в Елисейский дворец — резиденцию президента.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Великобритании школа Санта-Клаусов заранее начала подготовку к рождественским праздникам. Дарить радость детям в этом году будут с соблюдением социальной дистанции и в новых масках с бородой. В этом году школы столице Великобритании по подготовке Санта-Клаусов решили лучше подготовиться к праздникам и обезопасить детей от заражения коронавирусом на Рождество.