Рождество в Финляндии во время пандемии будут праздновать без криков и объятий. Фото: forumdaily.com

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Советы к празднованию Рождества во время пандемии коронавируса обнародовало Финское ведомство здравоохранения и социального развития.

Гражданам Финляндии рекомендуют праздновать Рождество в семейном кругу, не проводить мероприятия с участием более 10 человек и соблюдать карантинные мероприятия. Также людей призвали носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Людям рекомендуют заранее подумать о том, как можно безопасно отпраздновать праздник на работе или в кругу друзей. Во время празднования не стоит кричать и надо сохранять социальную дистанцию. Перед вечеринкой гостям необходимо рассказать о правилах гигиены и других мерах.

Кроме того, чтобы не собирать всех у себя дома, можно предложить друзьям присутствовать на мероприятии удаленно, поскольку спектр услуг по удаленному отдыху за последние месяцы значительно расширился.

Объятия советуют заменить кивком, улыбкой или приветствием локтем. На вечеринке должен быть свободный доступ к дезинфицирующим средствам. Музыку стоит слушать так, чтобы гостям не приходилось добавлять громкость.

А социально-медицинский округ провинции Южная Карелия на юго-востоке Финляндии отдельно призвал граждан, которые планируют встретиться со старшими по 70 лет бабушками и дедушками на Рождество, оставаться перед этим на карантине в течение 10−14 дней.

С начала пандемии в Финляндии обнаружили более 18 тыс. случаев COVID-19. Страна находится на 98 месте в мире по количеству случаев заражения.

Напомним, с 17 октября во Франции ввели комендантский час из-за высокого уровня распространения коронавируса. Ограничения ввели в Париже, Лилле, Марселе, Гренобле, Лионе, Руане, Сент-Этьене, Тулузе и Монпелье.