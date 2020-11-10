Лерос и Тищенко. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n146298-pomoschnik-slugi-tischenko-miniroval-bolnicu-v-kieve-nardep.html

Ракурс

Гео Лерос, народный депутат, опубликовал якобы решение суда, в котором говорится, что звонок о минировании Александровской больницы осуществили с телефона Руслана Гончарова — помощника нардепа «Слуги народа» Николая Тищенко.

Также к преступлению причастен еще один помощник Тищенко — Дмитрий Богдан. Об этом нардеп рассказал в своем видео на YouTube.

По его словам, вечером 8 апреля Тищенко со своими друзьями и подопечными отдыхали и употребляли алкогольные напитки. Впоследствии с мобильного телефона помощника Николая Тищенко Руслана Гончарова сообщили о минировании кардиологического отделения столичной больницы. После инцидента сам Тищенко и его помощники отправились извиняться перед работниками больницы. При этом соответствующего постановления в реестре судебных решений нет.



Гео Лерос отмечает, что Гончаров — давний друг Тищенко и его помощник. Нардеп утверждает, что в штабе «СН» знают об этом инциденте, и даже «перестраховались», заменив кандидатуру Гончарова, который был в списке кандидатов партии в горсовет Киева.

Лерос также сообщил, что против него готовят очередные провокации. В частности, видео, где нардеп Александр Юрченко жалуется, что на него напал Лерос, снял Тищенко.

Сам Тищенко уже отреагировал на публикацию. Он заявил, что в июне подал на Лероса в суд, и пригрозил ему ответственностью за фейки.



Напомним, ранее мы сообщали, что драка в Верховной Раде произошла 5 ноября — народные избранники, которых исключили из фракции «Слуга народа», Гео Лерос и Александр Юрченко, подрались в кулуарах парламента. Заметим, что Юрченко подозревают в коррупции и в отношении его ведется расследование. Недавно по решению суда с него сняли электронный браслет.