Лерос і Тищенко. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n146298-pomichnyk-slugy-tyschenka-minuvav-likarnu-u-kyievi-nardep.html

Ракурс

Гео Лерос, народний депутат, опублікував начебто ухвалу суду, в якій йдеться, що дзвінок про мінування Олександрівської лікарні здійснили з телефону Руслана Гончарова — помічника нардепа «Слуги народу» Миколи Тищенка.

Також до злочину причетний ще один помічник Тищенка — Дмитро Богдан. Про це нардеп розповів у своєму відео на YouTube.





За його словами, ввечері 8 квітня Тищенко зі своїми друзями і підопічними відпочивали та вживали алкогольні напої. Згодом з мобільного телефону помічника Миколи Тищенка Руслана Гончарова повідомили про мінування кардіологічного відділення столичної лікарні. Після інциденту сам Тищенко та його помічники вирушили вибачатися перед працівниками лікарні. При цьому відповідної ухвали у реєстрі судових рішень немає.





Гео Лерос наголошує, що Гончаров — давній друг Тищенка і його помічник. Нардеп стверджує, що у штабі «СН» знають про цей інцидент, і навіть «перестрахувалися», замінивши кандидатуру Гончарова, який був у списку кандидатів партії до міськради Києва.





Лерос також повідомив, що проти нього готують чергові провокації. Зокрема, відео, де нардеп Олександр Юрченко скаржиться, що на нього напав Лерос, зняв Тищенко.

Сам Тищенко вже відреагував на публікацію. Він заявив, що в червні подав на Лероса в суд та пригрозив йому відповідальністю за фейки.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бійка у Верховній Раді сталася 5 листопада — народні обранці, котрих виключили з фракції «Слуга народу», Гео Лерос і Олександр Юрченко, побилися у кулуарах парламенту. Зауважимо, що Юрченка підозрюють у корупції і щодо нього триває розслідування. Нещодавно за рішенням суду з нього зняли електронний браслет.