Астрономи вперше відкрили планету за радіосигналом

Астрономи за радіосигналом вперше знайшли «коричневого карлика»

https://racurs.ua/ua/n146297-astronomy-vpershe-vidkryly-planetu-za-radiosygnalom.html

Ракурс

Астрономи вперше за допомогою радіотелескопу знайшли «коричневого карлика» — об'єкт, котрий за своїми розмірами займає проміжне положення між планетами та зірками.

Цей об'єкт отримав назву BDR J1750+3809, він розташований у сузір’ї Геркулеса за 212 світлових років від Землі, повідомляє видання Sci-News.

До цього такі об'єкти знаходили лише за допомогою дослідження неба в інфрачервоному діапазоні. Однак за допомогою великого радіотелескопа LOFAR (Low-Frequency Array) учені отримали змогу фіксувати слабкі магнітні поля «коричневих карликів».

Дослідники зазначають, що LOFAR є чутливим до магнітних полів, потужність яких порівняна з силою магнітиків на холодильнику. Цей діапазон відповідає полям, які існують на найхолодніших «коричневих карликах» і великих екзопланетах.

Надалі учені планують удосконалити цю технологію пошуку, щоб отримати змогу виявляти планети, розміром з Юпітер, випромінювання від яких занадто слабке, щоб їх можна було виявляти в інфрачервоному діапазоні.

Нагадаємо, астрономам вдалося відшукати унікальну «Пі-планету».