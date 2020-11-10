Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Астрономи за радіосигналом вперше знайшли «коричневого карлика»

Астрономи вперше відкрили планету за радіосигналом

10 лис 2020, 12:57
999

Астрономи вперше за допомогою радіотелескопу знайшли «коричневого карлика» — об'єкт, котрий за своїми розмірами займає проміжне положення між планетами та зірками.

Цей об'єкт отримав назву BDR J1750+3809, він розташований у сузір’ї Геркулеса за 212 світлових років від Землі, повідомляє видання Sci-News.

До цього такі об'єкти знаходили лише за допомогою дослідження неба в інфрачервоному діапазоні. Однак за допомогою великого радіотелескопа LOFAR (Low-Frequency Array) учені отримали змогу фіксувати слабкі магнітні поля «коричневих карликів».

Дослідники зазначають, що LOFAR є чутливим до магнітних полів, потужність яких порівняна з силою магнітиків на холодильнику. Цей діапазон відповідає полям, які існують на найхолодніших «коричневих карликах» і великих екзопланетах.


Надалі учені планують удосконалити цю технологію пошуку, щоб отримати змогу виявляти планети, розміром з Юпітер, випромінювання від яких занадто слабке, щоб їх можна було виявляти в інфрачервоному діапазоні.

Нагадаємо, астрономам вдалося відшукати унікальну «Пі-планету».


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів