В «Слузі народу» оцінили шанси на розпуск Ради. Фото: nv.ua

https://racurs.ua/ua/n146296-v-sluzi-narodu-ocinyly-shansy-na-rozpusk-rady.html

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Підстав для дострокового розпуску Верховної Ради та позачергових виборів до українського парламенту немає.

У цьому впевнені у партії «Слуга народу». У політичній силі не бачать юридичних чи конституційних підстав для розпуску ВРУ. Про це 10 листопада заявив голова парламентської фракції СН Давид Арахамія на спільній прес-конференції з головою партії «Слуга народу» Олександром Корнієнком. Захід транслювався онлайн.

Монобільшість є, рішення приймаються, уряд працює. Тобто ані з юридичної точки зору, ані з етичної точки зору ніякої підстави для перезавантаження парламенту немає, — наголосив Арахамія.

Парламентар упевнений, що дискусія щодо ймовірності розпуску парламенту вигідна політичним партіям, які «на місцевих виборах побачили якесь зростання».

Водночас глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що з’їзд партії відбудеться орієнтовно в січні 2021 року. За його словами, з’їзд відбудеться, оскільки українців чекають довибори по двох-трьох округах до Верховної Ради.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський допустив можливість розпуску Верховної Ради, якщо депутати, і особливо «Слуги народу», відмовляться звільняти суддів Конституційного суду.

Як відомо, проти законопроекту президента Володимира Зеленського «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» виступили «Голос», «Європейська солідарність», «Опозиційна платформа — За життя» та депутатська група «За майбутнє".