В «Слуге народа» оценили шансы на роспуск Рады. Фото: nv.ua

https://racurs.ua/n146296-v-sluge-naroda-ocenili-shansy-na-rospusk-rady.html

Ракурс

Оснований для досрочного роспуска Верховной Рады и внеочередных выборов в украинский парламент нет.

В этом уверены в партии «Слуга народа». В политической силе не видят юридических или конституционных оснований для роспуска ВРУ. Об этом 10 ноября заявил глава парламентской фракции СН Давид Арахамия на совместной пресс-конференции с председателем партии «Слуга народа» Александром Корниенко. Мероприятие транслировалось онлайн.

Монобольшинство есть, решения принимаются, правительство работает. То есть ни с юридической точки зрения, ни с этической точки зрения никакого основания для перезагрузки парламента нет, — подчеркнул Арахамия.

Парламентарий уверен, что дискуссия о вероятности роспуска парламента выгодна политическим партиям, которые «на местных выборах увидели какой-то рост».

В то же время глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что съезд партии состоится ориентировочно в январе 2021 года. По его словам, съезд состоится, поскольку украинцев ждут довыборы по двум-трем округам в Верховную Раду.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность роспуска Верховной Рады, если депутаты, и особенно «Слуги народа», откажутся увольнять судей Конституционного суда.

Как известно, против законопроекта президента Владимира Зеленского «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» выступили «Голос», «Европейская солидарность», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и депутатская группа «За будущее».