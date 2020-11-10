Астрономы впервые открыли планету по радиосигналу

Астрономы по радиосигналу впервые нашли «коричневого карлика», фото:

https://racurs.ua/n146297-astronomy-vpervye-otkryli-planetu-po-radiosignalu.html

Ракурс

Астрономы впервые с помощью радиотелескопа нашли «коричневого карлика» — объект, который по своим размерам занимает промежуточное положение между планетами и звездами.

Этот объект получил название BDR J1750+3809, он расположен в созвездии Геркулеса за 212 световых лет от Земли, сообщает издание Sci-News.

До этого такие объекты находили только с помощью исследования неба в инфракрасном диапазоне. Однако с помощью большого радиотелескопа LOFAR (Low-Frequency Array) ученые получили возможность фиксировать слабые магнитные поля «коричневых карликов».

Исследователи отмечают, что LOFAR чувствителен к магнитным полям, мощность которых сравнима с силой магнитиков на холодильнике. Этот диапазон соответствует полям, которые существуют на холодных «коричневых карликах» и крупных экзопланетах.

В дальнейшем ученые планируют усовершенствовать эту технологию поиска, чтобы получить возможность обнаруживать планеты размером с Юпитер, излучение от которых слишком слабое, чтобы их можно было выявлять в инфракрасном диапазоне.

Напомним, астрономам удалось обнаружить уникальную «Пи-планету».