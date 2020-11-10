Різдво у Фінляндії під час пандемії святкуватимуть без криків та обіймів. Фото: forumdaily.com

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Поради до святкування Різдва під час пандемії коронавірусу оприлюднило Фінське відомство охорони здоров’я та соціального розвитку.

Громадянам Фінляндії рекомендують святкувати Різдво у родинному колі, не проводити заходи за участю понад 10 осіб і дотримуватися карантинних заходів. Також людей закликали носити медичні маски та дотримуватися соціальної дистанції. Відповідні рекомендації опубліковані на сайті відомства.

Людям рекомендують заздалегідь подумати про те, як можна безпечно відсвяткувати свято на роботі або в колі друзів. Під час святкування не варто кричати й треба зберігати соціальну дистанцію. Перед вечіркою гостям необхідно розповісти про правила гігієни та інші запобіжні заходи.

Крім того, щоб не збирати всіх в себе вдома, можна запропонувати друзям бути присутнім на заході віддалено, оскільки спектр послуг з віддаленого відпочинку за останні місяці значно розширився.

Обійми радять замінити кивком, посмішкою або привітанням ліктем. На вечірці повинен бути вільний доступ до дезінфікуючих засобів. Музику варто слухати так, щоб гостям не доводилося додавати гучність.

Асоціально-медичний округ провінції Південна Карелія на південному сході Фінляндії окремо закликав громадян, які планують зустрітися зі старшими за 70 років бабусями та дідусями на Різдво, залишатися перед цим на карантині протягом 10−14 днів.

З початку пандемії у Фінляндії виявили понад 18 тис. випадків COVID-19. Країна знаходиться на 98 місці у світі за кількістю випадків зараження.

Нагадаємо, з 17 жовтня у Франції ввели комендантську годину через високий рівень поширення коронавірусу. Обмеження запровадили в Парижі, Ліллі, Марселі, Греноблі, Ліоні, Руані, Сент-Етьєні, Тулузі і Монпельє.