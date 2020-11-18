Різдвяні ялинки прирівняли до предметів першої необхідності у Франції

Ялинка. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n146641-rizdvyani-yalynky-pryrivnyaly-do-predmetiv-pershoyi-neobhidnosti-u-franciyi.html

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Новорічні ялинки у Франції визнали предметами першої необхідності. Вони вийдуть у продаж у п’ятницю, 20 листопада, та будуть продаватися попри карантинні обмеження та локдаун у країні.

Причиною надання такого «статусу» ялинками назвали те, що різдвяні свята — дуже важливі для французських сімей. Про це повідомляє The Local.

Минулого тижня уряд країни оголосив, що різдвяні ялинки будуть вважатися «предметами першої необхідності», а це означає, що їх продаж і покупка не будуть заборонені чинними правилами карантину.

Місця для продажу ялинок будуть обирати враховуючи соціальне дистанціювання. В основному, місцем продажу стануть вулиці. Як ймовірні місця для реалізації ялинок були запропоновані садові центри, відкриті ринки і автостоянки супермаркетів.

Рішення дозволити продаж різдвяних ялинок під час карантину було прийнято після лобіювання з боку галузі, яка побоювалася повного обвалу своїх продажів, оскільки наразі у Франції тільки роздрібним торговцям дозволяється продавати «предмети першої необхідності».

Наразі у країні працюють лише супермаркети, продуктові магазини і аптеки. При цьому навіть супермаркетам забороняється продавати «другорядні» товари, такі як одяг, DVD-диски і книги. Більшість інших типів магазинів, у тому числі флористичні, які продають ялинки на Різдво, закриті. Але вони можуть працювати у форматі «на виніс».

Жива новорічна ялинка популярна у Франції, і щорічно її продають близько п’яти мільйонів штук. Найбільший регіон, де вирощують різдвяні ялинки, — це природний парк Морван на сході Франції, який щорічно поставляє ялинку в Єлисейський палац — резиденцію президента.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Великобританії школа Санта-Клаусів заздалегідь почала підготовку до різдвяних свят. Дарувати радість дітям в цьому році будуть з дотриманням соціальної дистанції та у нових масках з бородою. Цього року школи столиці Великобританії з підготовки Санта-Клаусів почали заняття заздалегідь, щоб краще підготуватися до свят і убезпечити дітей від зараження коронавірусом на Різдво.