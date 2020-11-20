ЕС предупредил Шкарлета из-за разрушения образовательных реформ

Шкарлет. Фото: Mind.ua

https://racurs.ua/n146782-es-vynes-preduprejdenie-shkarletu-iz-za-razrusheniya-obrazovatelnyh-reform.html

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Европейский Союз предостерег украинскую власть отказаться от изменений в структуре Министерства образования Украины, которые разрушают проведенные ранее реформы.

В ЕС считают, что предложенные изменения угрожают срывом реформ профессионально-технического образования и высшего образования, и приведут к уменьшению способности министерства разрабатывать образовательную политику. Об этом говорится в письме Представительства Украины при ЕС в адрес вице-премьера по евроинтеграции Ольги Стефанишиной, который опубликовала бывший государственный эксперт директората высшего образования в Минобразования Украины Елена Панич.

В письме сообщается, что последствиями штатных изменений могут стать снижение качества принятия управленческих решений, отсутствие прозрачных процедур в образовании и науке, восстановление возможностей для коррупции и падение качества образования в целом.

Отмечается, что такое развитие грозит срывом программы поддержки реформы государственной службы, поскольку после реорганизации министерство не будет соответствовать ее критериям. В письме также уточняется, что уже сейчас министерство имеет более 40% вакантных должностей экспертов и руководителей экспертных групп, а поэтому существует угроза дальнейшего сокращения этих специалистов.

Панич в своей заметке сообщила, что новая структура Минобразования предусматривает сокращение количества директоратов — с шести до четырех. Запланировано сокращение должностей государственных экспертов с 93 до 50, то есть почти на 50%. В то же время количество должностей главных специалистов планируется увеличить с 80 до 111 должностей.

Напомним, ранее мы сообщали, что Европейский Союз предупредил исполняющего обязанности главы Министерства образования и науки Сергея Шкарлета из-за попыток разрушить реформы в Минобразования.

Чиновник получил официальное предупреждение представительства Евросоюза в Украине об опасности изменений в министерстве, которые разрушают проведенные ранее реформы. Ранее педагоги представили правительственные проекты решения об изменении структуры министерства, которая предусматривала реорганизацию всех директоратов, образованных несколько лет назад в рамках реформы госслужбы, профинансированную ЕС.



Минобразования было одним из пилотных министерств, получивших европейские гранты для проведения реформы. Финансирование также предусматривало заполнение должностей с достойной оплатой на открытых конкурсах. Предложенные Шкарлетом изменения нарушают не только обязательства Украины в рамках уже проводимой реформы, но также условия предоставления зарезервированной для Украины макрофинансовой помощи Евросоюза.