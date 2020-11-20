Мокрый снег на востоке. Фото: pixabay.com

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Ракурс

Погода в Украине 21 ноября будет с осадками в центральных и восточных регионах.

Температура воздуха в Украине почти уравновесится. Ночью ожидается температура от −1…−3° на западе до −3…−5° в части восточных регионов. Днем температура воздуха составит +1…+6° на западе и −2…+3° на востоке. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве будет с мокрым снегом ночью и без осадков днем. Ночью температура воздуха составит −1…+1°, днем — +1…+3. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове 21 ноября ожидается без осадков днем ​​и ночью. В течение суток температура воздуха будет колебаться в пределах −3…+3°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет с мокрым снегом ночью и без осадков днем. Столбики термометров ночью опустятся до 0…+2°, днем — поднимутся до +3…+5°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре будет облачной со снегом ночью и мокрым снегом днем. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −1…−3° ночью и +1…+3° днем. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет без осадков ночью и с осадками в день. Ночью градусники покажут −2…−4°, днем ​​— −1…+1°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Погода в Закарпатье ожидается без осадков днем ​​и ночью. Ночью температура опустится до −2…−4°, днем ​​воздух прогреется до +4…+6°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 21 ноября будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения среди дня.