Мокрий сніг у східних областях. Фото: pixabay.com

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Ракурс

Погода в Україні 21 листопада буде з опадами в центральних і східних регіонах.

Температура повітря в Україні майже зрівноважиться. Вночі очікується температура від −1…−3° на заході до -3…−5° в частині східних регіонів. Вдень температура повітря становитиме +1…+6° на заході та −2…+3° на сході. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві буде з мокрим снігом вночі та без опадів вдень. Вночі температура повітря становитиме −1…+1°, вдень — +1…+3. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові 21 листопада очікується без опадів вдень та вночі. Упродовж доби температура повітря в коливатиметься в межах −3…+3°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде з мокрим снігом вночі та без опадів вдень. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 0…+2°, вдень — піднімуться до +3…+5°. Вітер північний, 5−10 м/с.

Погода в Дніпрі буде хмарною та з снігом вночі та мокрим снігом вдень. Синоптики прогнозують температуру повітря −1…−3° вночі та +1…+3° вдень. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові буде без опадів вночі та з опадами вдень. Вночі термометри покажуть −2…−4°, вдень — −1…+1° вдень. Вітер східний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті очікується без опадів вдень та вночі. Вночі температура опуститься до −2…−4°, вдень повітря прогріється до +4…+6°. Вітер північний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 21 листопада буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення посеред дня.