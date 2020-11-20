Арахамия получил разные результаты тестов и ушел на самоизоляцию

https://racurs.ua/n146780-arahamiya-poluchil-razlichnye-rezultaty-testov-i-ushel-na-samoizolyaciu.html

Ракурс

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ушел на самоизоляцию из-за коронавируса.

Он получил два разных результаты теста на COVID-19, ушел на самоизоляцию и чувствует себя на «четыре из пяти».

Получил один положительный, один отрицательный. Нахожусь на самоизоляции для окончательной проверки в понедельник. Чувствую себя на «четыре из пяти», — сообщил Арахамия в комментарии «Суспільному».

При этом все члены семьи Арахамия чувствуют себя хорошо.

Пресс-секретарь партии Юлия Палийчук рассказала, что сейчас ожидают результата третьего теста. Она заявила, что пока «нельзя утверждать о болезни главы фракции».

Ранее в горбольницу «Феофания» попали с коронавирусом президент Владимир Зеленский и председатель Офиса президента Андрей Ермак. Заболели и спикер Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук.

19 ноября об инфицировании сообщил нардеп от «Европейской солидарности» и экс-спикер Андрей Парубий.

В минувшую субботу, 14 ноября, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что у него обнаружили коронавирус COVID-19. При этом в пятницу он посетил политическое ток-шоу и находился там без защитной маски.