Арахамія отримав різні результати тестів і пішов на самоізоляцію

https://racurs.ua/ua/n146780-arahamiya-otrymav-rizni-rezultaty-testiv-i-pishov-na-samoizolyaciu.html

Ракурс

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пішов на самоізоляцію через коронавірус.

Він отримав два різні результати тесту на COVID-19, пішов на самоізоляцію і почувається на «чотири з п’яти».

Отримав один позитивний, один негативний. Перебуваю на самоізоляції для остаточної перевірки в понеділок. Почуваюся на «чотири з п’яти», — повідомив Арахамія у коментарі «Суспільному».

При цьому всі члени родини Арахамії почуваються «добре».

Прес-секретар партії Юлія Палійчук розповіла, що наразі очікують результату третього тесту. Вона заявила, що «не можна стверджувати про хворобу очільника фракції».

Раніше у держлікарню «Феофанія» потрапили із коронавірусом президент Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак. Захворіли й спікер Ради Дмитро Разумков та його перший заступник Руслан Стефанчук.

19 листопада про інфікування повідомив нардеп від «Європейської солідарності» та екс-спікер Андрій Парубій.

Минулої суботи, 14 листопада, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що у нього виявили коронавірус COVID-19. При цьому в п’ятницю він відвідав політичне ток-шоу і перебував там без захисної маски.