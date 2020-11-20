Поліція Грузії. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n146779-ozbroienyy-granatou-cholovik-zahopyv-zaruchnykiv-u-tbilisi-video-teraktu.html

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Захоплення заручників у Тбілісі, столиці Грузії, сталося сьогодні, 20 листопада. Невідомий озброєний чоловік увірвався у приміщення мікрофінансової організації та захопив дев’ятеро людей у заручники.

Міністерство внутрішніх справ країни ініціювало спецоперацію. Про це повідомляє телекомпанія Sputnik Грузія.





Повідомляється, що організація, у якій відбулося захоплення заручників, розташована на проспекті Церетелі. На цю мить вся територія біля будівлі оточена поліцією.





Очільник патрульної поліції Тбілісі Важа Сирадзе підтвердив, що нападник утримує дев’ять людей. Вимоги терориста наразі невідомі. Також повідомляється, що зловмисник озброєний гранатою. Поліції вдалось домовитись, аби двох людей відпустили.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що захоплення банку в Грузії тривало понад 12 годин. За цей час невідомий озброєний чоловік тримав 43 людини у заручниках і вимагав 500 тис. дол. Інцидент стався у грузинському місті Зугінді. Під час захоплення банку зі зловмисником велися переговори.

Більшість заручників звільнили протягом дня під час переговорів, натомість у заручники добровільно здався начальник поліції краю Самегрело-Верхня Автанділ Галдава. Пізніше терорист покинув будівлю з Галдавой і ще трьома заручниками, але і їх зловмисник вже незабаром звільнив.