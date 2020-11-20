Кабмін розглядає ідею повного локдауну, фото — Кореспондент

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Повернення повноцінного карантину в Україні можливе. Кабмін розглядає ідею повного локдауну.

Про це заявили кілька посадовців після вчорашньої онлайн-наради з очільником КМУ Денисом Шмигалем.

У відеозверненні на своїй сторінці у Facebook мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що позиція уряду незмінна — карантин вихідного дня буде. Цей захід в уряді вважають плавною підготовкою до повного локдауну.

Озвучувались цифри, що цей локдаун в такому, скажімо, в песимістичному варіанті буде десь із 10−15 грудня, у такому, скажімо, оптимістичному — 20−25 грудня на декілька тижнів. Це обговорюється. Попросили наші пропозиції, — заявив Марцінків.

Він додав, що такий крок призведе до катастрофи для економіки, особливо сильно локдаун вдарить по малому і середньому бізнесу.

У Кабміні поки не підтверджують інформацію жорсткий карантин з другої половини грудня цього року, але й не виключають його.

Про це «Буквам» розповів співрозмовник у Кабміні на умовах анонімності. Так він прокоментував повідомлення Марцінківа.

Джерело «Букв» зазначило, що міський голова вирвав слова з контексту, оскільки Денис Шмигаль повідомляв про повний локдаун у випадку, якщо мери не дотримуватимуться карантину вихідного дня.

Інший співрозмовник видання так переповів перспективи, які окреслив уряд мерам: «Давайте 2−3 тижні глянемо — повинно спрацювати, якщо ні — тоді локдаун».