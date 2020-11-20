Кабмин рассматривает идею полного локдауна, фото — Корреспондент

https://racurs.ua/n146778-kabmin-rassmatrivaet-ideu-polnogo-lokdauna.html

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Возвращение полноценного карантина в Украине возможно. Кабмин рассматривает идею полного локдауна.

Об этом заявили несколько должностных лиц после вчерашнего онлайн-совещания с главой КМУ Денисом Шмыгалем.

В видеообращении на своей странице в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что позиция правительства неизменна — карантин выходного дня будет. Это мероприятие в правительстве считают плавной подготовкой к полному локдауну.

Озвучивались цифры, что этот локдаун в таком, скажем, пессимистическом варианте будет где-то с 10−15 декабря, в таком, скажем, оптимистическом — 20−25 декабря на несколько недель. Это обсуждается. Попросили наши предложения, — заявил Марцинкив.

Он добавил, что такой шаг приведет к катастрофе для экономики, особенно сильно локдаун ударит по малому и среднему бизнесу.

В Кабмине пока не подтверждают информацию о жестком карантине со второй половины декабря этого года, но и не исключают его.

Об этом «Буквам» рассказал источник в Кабмине на условиях анонимности. Так он прокомментировал сообщение Марцинкива. Источник отметил, что городской голова вырвал слова из контекста, поскольку Денис Шмыгаль сообщал о полном локдауне в случае, если мэры не будут придерживаться карантина выходного дня.

Другой собеседник так рассказал перспективы, которые обозначило правительство мэрам: «Давайте две-три недели посмотрим — должно сработать, если нет — тогда локдаун».