Полиция Грузии. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n146779-voorujennyy-granatoy-mujchina-zahvatil-zalojnikov-v-tbilisi-video-terakta.html

Ракурс

Захват заложников в Тбилиси, столице Грузии, произошел сегодня, 20 ноября. Неизвестный вооруженный мужчина ворвался в помещение микрофинансовой организации и захватил девять человек в заложники.

Министерство внутренних дел страны инициировало спецоперацию. Об этом сообщает телекомпания Sputnik Грузия.

Сообщается, что организация, в которой произошел захват заложников, расположенная на проспекте Церетели. На данный момент вся территория у здания оцеплена полицией. Глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе подтвердил, что нападающий удерживает девять человек. Требования террориста пока неизвестны.





Также сообщается, что злоумышленник вооружен гранатой. Полиции удалось договориться, чтобы двух человек отпустили.





Напомним, ранее мы сообщали, что захват банка в Грузии продолжалось более 12 часов. За это время неизвестный вооруженный мужчина держал 43 человека в заложниках и требовал 500 тыс. долл. Инцидент произошел в грузинском городе Зугинди. Во время захвата банка со злоумышленником велись переговоры.

Большинство заложников освободили в течение дня во время переговоров, в заложники добровольно сдался начальник полиции края Самегрело-Верхняя Автандил Галдава. Позже террорист покинул здание с Галдавой и еще тремя заложниками, но и их злоумышленник уже вскоре освободил.