Парубій підхопив COVID-19

Андрій Парубій, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n146746-parubiy-pidhopyv-covid-19.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися, вражаючи і відомих українських політиків.

Андрій Парубій, колишній спікер парламенту, а нині народний депутат від «Європейської солідарності», отримав позитивний результат тесту на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це політик повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Парубій зазначив, що вже повідомив про виявлення в нього коронавірусу усім, з ким контактував впродовж останніх днів.

За словами політика, він почувається добре, проте повністю самоізолюється.

Усім бажаю здоров‘я і максимального дотримання заходів безпеки, — додав народний обранець.



Нагадаємо, 11 листопада стало відомо про виявлення коронавірусу у чинного голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.