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Ракурс
Андрей Парубий, фото: LIGA.net

Парубий подхватил COVID-19

19 ноя 2020, 19:52
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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться, поражая и известных украинских политиков.

Андрей Парубий, бывший спикер парламента, а ныне народный депутат от «Европейской солидарности», получил положительный результат теста на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Парубий отметил, что уже сообщил об обнаружении у него коронавируса всем, с кем контактировал в течение последних дней.

По словам политика, он чувствует себя хорошо, однако полностью самоизолируется.

Всем желаю здоровья и максимального соблюдения мер безопасности, — добавил народный избранник.


Напомним, 11 ноября стало известно об обнаружении коронавируса у действующего главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Источник: Ракурс


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