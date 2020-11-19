Парубий подхватил COVID-19

Андрей Парубий, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n146746-parubiy-podhvatil-covid-19.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться, поражая и известных украинских политиков.

Андрей Парубий, бывший спикер парламента, а ныне народный депутат от «Европейской солидарности», получил положительный результат теста на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Парубий отметил, что уже сообщил об обнаружении у него коронавируса всем, с кем контактировал в течение последних дней.

По словам политика, он чувствует себя хорошо, однако полностью самоизолируется.

Всем желаю здоровья и максимального соблюдения мер безопасности, — добавил народный избранник.



Напомним, 11 ноября стало известно об обнаружении коронавируса у действующего главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.