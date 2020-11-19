Парубий подхватил COVID-19

Парубий подхватил COVID-19https://racurs.ua/n146746-parubiy-podhvatil-covid-19.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться, поражая и известных украинских политиков.
Андрей Парубий, бывший спикер парламента, а ныне народный депутат от «Европейской солидарности», получил положительный результат теста на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Парубий отметил, что уже сообщил об обнаружении у него коронавируса всем, с кем контактировал в течение последних дней.
По словам политика, он чувствует себя хорошо, однако полностью самоизолируется.
Всем желаю здоровья и максимального соблюдения мер безопасности, — добавил народный избранник.
Напомним, 11 ноября стало известно об обнаружении коронавируса у действующего главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.