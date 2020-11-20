ЄС попередив Шкарлета через руйнування освітніх реформ

Шкарлет. Фото: Mind.ua

https://racurs.ua/ua/n146782-ies-vynis-poperedjennya-shkarletu-cherez-ruynuvannya-osvitnih-reform.html

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Європейський Союз застеріг українську владу відмовитися від змін у структурі Міністерства освіти України, які руйнують проведені раніше реформи.

У ЄС вважають, що запропоновані зміни загрожують зривом реформ професійно-технічної освіти та вищої освіти, та призведуть до зменшення спроможності міністерство розробляти освітню політику. Про це йдеться у листі Представництва України при ЄС на адресу віцепрем'єрки з євроінтеграції Ольги Стефанішиної, який опублікувала колишній державний експерт директорату вищої освіти у МОН України Олена Панич.

У листі повідомляється, що наслідками штатних змін можуть стати зниження якості прийняття управлінських рішень, брак прозорих процедур в освіті і науці, відновлення можливостей для недоброчесності та падіння якості освіти в цілому.

Зазначається, що такий розвиток загрожує зривом програми підтримки реформи державної служби, оскільки після реорганізації міністерство ймовірно не відповідатиме її критеріям. У листі також вказується, що вже зараз міністерство має понад 40% вакантних посад експертів та керівників експертних груп, а тому існує загроза подальшого скорочення цих фахівців.

Панич у своєму дописі повідомила, що нова структура МОН передбачає скорочення кількості директоратів — з шести до чотирьох. Заплановане скорочення посад державних експертів з 93 до 50, тобто майже на 50%. Водночас кількість посад головних спеціалістів планується збільшити з 80 до 111 посад.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Європейський Союз попередив виконувача обов’язків глави Міністерства освіти і науки Сергія Шкарлета через спроби зруйнувати реформи у Міносвіти.

Чиновник отримав офіційне попередження представництва Євросоюзу в Україні про небезпеку змін у міністерстві, які руйнують проведені раніше реформи. Раніше освітяни представили урядові проекти рішення про зміну структури міністерства, яка передбачала реорганізацію усіх директоратів, утворених кілька років тому в рамках реформи держслужби, яку фінансував ЄС.

Міносвіти було одним з пілотних міністерств, які отримали європейські грантові кошти для проведення реформи. Фінансування також передбачало заповнення новоутворених посад з гідною оплатою на відкритих конкурсах. Запропоновані Шкарлетом зміни порушують не лише зобов’язання України у рамках вже проведеної реформи, але також умови надання зарезервованої для України макрофінансової допомоги Євросоюзу.