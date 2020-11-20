Местные выборы. Фото: Украинская правда

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Местные выборы прошли в Киеве 25 октября, в результате чего в первом туре победил действующий мэр Виталий Кличко. В свою очередь во время предвыборной кампании кандидаты на должность городского головы столицы потратили на рекламу в Facebook более 126 тыс. долл. (более 3,5 млн грн).

Больше всего с персональной страницы потратила кандидат от «Слуги народа» Ирина Верещук — почти 69 тыс. долл. Это фактически половина всех расходов столичных кандидатов. Об этом сообщает общественное движение «ЧЕСНО».

Победитель избирательной гонки Виталий Кличко потратил чуть более 26 тыс. долл.- почти втрое меньше, чем Верещук. Кандидат от ВО «Батькивщина» Алексей Кучеренко потратил на рекламу в Facebook 7,3 тыс. долл.





Некоторые кандидаты на пост мэра не тратили деньги на рекламу с персональных страниц, зато их активно рекламировали страницы партии или другие. Страницы, которые продвигали кандидата в мэры Киева Сергея Притула, «Команда Притулы» и «Притула UA», потратили на сообщения более 40 тыс. долл. Все эти деньги были потрачены за два месяца — в течение сентября и октября.

Кандидат Андрей Пальчевский не тратил денег с персональной страницы, зато все страницы, которые агитировали за него и партию «Победа Пальчевский», потратили на Facebook более 143 тыс. долл. Среди них страницы с названиями: «Победа Пальчевского», «Ассоциация налогоплательщиков. Киев»,"Свободная Украина","Украина Онлайн","Полит Пост","Полит Пресс".



Пальчевского в основном пиарили результаты опросов, где кандидат и его партия почти побеждают лидера гонки Виталия Кличко. Один из постов продвигал информацию, что «Победа Пальчевского» набирает 14% на выборах в Киевсовет. В то же время партия не набрала даже 5%.

Кандидат Борислав Береза тоже не тратил деньги на рекламу с персональной страницы, однако страница «ЭкоПартия Березы» активно продвигала кандидата и вложила в Facebook более 13 тыс. долл.



Сергей Попов, кандидат от ОПЗЖ, потратил с персональной страницы 5,5 тыс. долл. Еще 8,9 тыс. вложили в рекламу со страницы «Киевляне за Александра Попова».

Напомним, ранее мы сообщали, что Ирина Верещук, нардеп от «Слуги народа» и бывший кандидат на должность мэра столицы, рассказала о «деструктивной» роли своего однопартийца — Николая Тищенко — во время выборов. Она заявила, что Тищенко заводил в избирательный штаб оппонентов из других политических сил и «зашкварних персонажей».