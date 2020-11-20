Иммунитет к COVID-19 остается не менее полугода. Фото: glas.ru

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Антитела, способные атаковать коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, держатся не менее чем полгода после первого выздоровления.

Поэтому, люди, переболевшие коронавирусом, вряд ли заразятся повторно. Об этом говорится в новом исследовании британских медиков, сообщает издание Reuters.

Исследователи из Оксфордского университета считают, что такие результаты должны успокоить миллионы людей, переболевших коронавирусом.

Это действительно хорошие новости, потому что мы можем быть уверены, что большинство людей, заразившихся COVID-19, не заразятся снова по крайней мере некоторое время, — сказал соавтор работы профессор Дэвид Айр.

Некоторые случаи повторного инфицирования коронавируса вызывают тревогу к продолжительности иммунитета. Однако исследование, проведенное на врачах, подтверждает, что случаи повторного заболевания — большая редкость.

Заражение COVID-19 гарантирует защиту против повторного заражения для большинства людей минимум на шесть месяцев. Мы не нашли никаких новых симптоматических инфекций у участников исследования, которые получили положительный тест на антитела, — сказал Айр.

По информации ученых, лишь 89 из 11 тыс. медработников без антител заболели снова. С 1,2 тыс. медиков, которые имели иммунитет, повторно не заболел никто.

Положительный ПЦР-тест на COVID-19 имел меньше шансов получить персонал с антителами. Среди работников без антител, положительный тест получили 76 человек, а из тех, у кого были — только трое.

Исследования проводились с апреля по ноябрь этого года. Работу еще не рецензировали другие ученые.

Напомним, антитела, способные атаковать коронавирус SARS-CoV-2, обнаружили у людей, которые никогда с ним не контактировали. Такие антитела сформировались в результате заражения организма родственными коронавирусами, которые у людей вызывают сезонную простуду.