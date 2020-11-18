Елка. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n146668-novyy-god-v-kieve-kak-budut-prazdnovat-vo-vremya-epidemii-koronavirusa.html

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Новый год в Киеве в 2021 году впервые планируется без фудкортов, больших концертов и массовых гуляний из-за эпидемии коронавируса. Несмотря на карантин, жители столицы могут посетить не менее интересные мероприятия.

Сейчас существует несколько планов относительно празднования. Об этом сообщает основатель проекта FolkUkraine Игорь Добруцкий, который организует праздники в столице, передает «Украинская правда»

Сообщается, что несмотря на то, что фудкорты отменят, в столице оставят в домиках напитки, которые можно делать за стеклом и подавать из окна — кофе, чай, какао, глинтвейн. Возможно, еще будут сувениры, сообщает Добруцкий.



По его словам, пока не планируется большой концерт в новогоднюю ночь. Из мероприятий ожидается только зажигание елки. Это мероприятие запланировано на 19 декабря и состоится в 19.00. Однако как будет происходить празднование, пока неизвестно. Организаторы следят за эпидемиологической ситуацией, и говорят, что готовы вносить коррективы.

Сейчас достоверно известно, что елка на Софийской площади будет искусственной. Ее высота составит 31 м. Вместо звезды на ней будет шляпа, поскольку тематика праздника — «Сказочный лес», а украшать ее будут шишки, желуди, белочки, грибочки.

Новогоднее дерево обойдется в 5−7 млн ​​грн и будет готово уже через две недели. За его установку заплатят спонсоры и рекламодатели, а из городского бюджета средства тратить не будут.

Он также пояснил, что от живой елки отказались, поскольку на имя мэра Киева поступило много обращений с просьбами не рубить столетнее дерево, а заменить его на искусственное. Под елкой будет располагаться пенек площадью 100 кв. В нем планировалось разместить кафе, но из-за карантина от этой идеи отказались. Украсят елку более чем 1,5 тыс. игрушек и более 10 км гирлянд.

Сейчас для жителей столицы готовят два катка — на Подоле и возле Арки дружбы народов. Кроме того, будет горка на Подоле. Все это будет работать с соблюдением карантинных мероприятий. Планируется также ряд онлайн-мероприятий — например, лазерное шоу и световые поздравления в Арке дружбы народов.



На главной елке и около нее будет много видеокамер, чтобы киевляне, которые будут вынуждены провести праздники дома, все же смогли «посетить» елку. Организаторы обещают, что даже будет возможность через камеру сделать фото своего лица на елочных украшениях.

Напомним, ранее мы сообщали, что рейтинг праздников в Украине составили социологи. В этом году любимыми праздниками украинцев остаются Рождество Христово, Пасха и Новый год. В 79% опрошенных самым популярным официальным праздником является Рождество Христово, а в 77% — Пасху. Еще 74% опрошенных считают самым популярным праздником Новый год, а 40% — Международный женский день.